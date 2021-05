30.000 Schnelltests möglich : Bürgermeisterin ruft „Kaarster Testwoche“ aus

Kaarst Die Kaarster Bürgermeisterin hat alle Bürger dazu aufgerufen, nächste Woche zu einem Corona-Schnelltest zu gehen. Rund 30.000 Tests sind möglich.

Das Corona-Testzentrum im Katharina-von-Bora Haus in Vorst hat seinen Betrieb aufgenommen. Damit sind mit Ausnahme von Driesch alle Kaarster Ortsteile mit mindestens einem Testzentrum versorgt.

Bis zu 30.000 Tests wären theoretisch möglich. Baum weiter: „Je mehr Tests durchgeführt werden, umso sicherer können wir uns im öffentlichen und privaten Raum bewegen. Insbesondere die Kaarster Eltern möchte ich bitten, ihre Kinder zu testen. Wir müssen unbedingt Infektions-Hotspots in der Kinderbetreuung vermeiden.“

Die Stadtverwaltung hat beim zuständigen Landesministerium angefragt, wie oft die Bürger einen Anspruch auf einen kostenlosen PoC-Test haben. Die Antwort des Ministeriums liegt nun vor. Demnach ist auch eine mehrfache Testung pro Woche möglich. Beim Drive-in-Testzentrum auf dem Kaarster Kirmesplatz können bei Bedarf täglich bis zu 1000 Tests durchgeführt werden, nach Angaben der Betreiber kann dieses Angebot zusätzlich hochgeschraubt werden. Das Testzentrum auf dem Ikea-Parkplatz können täglich in drei Kabinen bis zu 2000 Menschen getestet werden. Beide Testzentren werden von der Broicherdorf-Apotheke betrieben.

Auf dem Lindenplatz in Holzbüttgen hat die Kreuz-Apotheke zwei Container aufgestellt, die Kapazitäten dort liegen bei 200 Tests täglich. Fünf Mitarbeiter sind dort im Einsatz, am Kirmesplatz und bei Ikea führen jeweils 22 geschulte Mitarbeiter den Abstrich im Mund oder in der Nase durch.