Vorsitz im Aufsichtsrat : Kaarster beaufsichtigt die Bürgschaftsbank

Stefan Dietzfelbinger und seine Ehefrau Mareike leben in Kaarst. Er ist seit 2004 Hauptgeschäftsführer der Niederrheinischen IHK in Duisburg. Foto: Georg Salzburg(salz)

Kaarst Stefan Dietzfelbinger ist IHK-Hauptgeschäftsführer in Duisburg. Jetzt ist er auch Aufsichtsratschef der Bank in Neuss.

Er trägt einen prominenten Namen: Dietzfelbinger. Sein Onkel Hermann, der von 1967 bis 1973 Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland war, gilt als einer der bedeutendsten Bischöfe der Nachkriegszeit. In diese Familie mit theologischer Tradition wurde er vor 55 Jahren hereingeboren; sein Vater war Auslandspfarrer, in Rom erblickt Sohn Stefan das Licht der Welt.