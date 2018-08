Büttgen Kulinarisch präsentiert Speisen von fünf Kontinenten

Kaarst Am Wochenende gibt es in Büttgen wieder allerlei Gaumenfreuden zu probieren.

Aber auch einige der bekannten und immer wieder beliebten Stände werden vertreten sein; so wird es auch in diesem Jahr wieder das begehrte Knobi-Brot von Edi Cardinale geben und auch der Flammlachs-König Traber wird genau so dabei sein wie Bäckermeister Puppe mit seinen Flammkuchen, Thomas Zoels mit Schwenkgrill und Crepes sowie Ilonka Hauck mit ihrer Wildbratwurst. Außerdem werden in diesem Jahr zwei Foodtrucks mit unterschiedlichen Angeboten dabei sein. Selbstverständlich werden auch die ortsansässigen Gastronomen mit unterschiedlichen Gerichten das kulinarische Angebot abrunden. Neu dabei ist Marcel Schmäing, der das Restaurant am TC Vorster Wald repräsentieren wird.