Konverter: Meerbusch fordert Klartext

Amprion hat eine Fläche definiert, die sich aus Teilen der Standortbereiche 2 und II in Osterath zusammensetzt. Foto: Stadt Meerbusch

Kaarst Während Kaarst sich auf Gespräche mit Amprion einstellt, wendet sich Meerbusch an die Bundesnetzagentur.

In der vergangenen Sitzung des Regionalrats hatten die Meerbuscher Konvertergegner gehofft, dass ein Einleitungsbeschluss für die Aufgabe der Kaarster Dreiecksfläche als Auskiesungsfläche auf den Weg gebracht werden könne. Stattdessen spielten die Regionalratsfraktionen mehrheitlich den Ball zurück: Sie sehen die Verantwortung bei der Bundesnetzagentur, die ein Zielabweichungsverfahren durchführen könnte. Mit einem solchen Verfahren würde Kaarst ebenfalls im Rennen bleiben.

Die Bundesnetzagentur (BNA) als Genehmigungsbehörde hatte in der Vergangenheit allerdings mehrfach deutlich gemacht, dass sie ein solches Verfahren nicht durchführen werde. Nun hat sich die Meerbuscher Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage mit einem Brief an die Bundesnetzagentur gewandt, der Klarheit schaffen soll. Darin fordert sie eine möglichst zeitnahe Aussage, ob und wie die Bundesnetzagentur der Aufforderung des Regionalrates nachkommen wird. Außerdem bittet sie die Bundesbehörde, Widerspruch gegen die Festsetzung des Regionalplans einzulegen, sobald die Firma Amprion den überarbeiteten Antrag für das Leitungsvorhaben vorlegt und die Dreiecksfläche darin – vorbehaltlich der Umwidmung – als bestgeeigneten Standort vorschlägt. Bis zum 15. September muss Amprion diese Unterlagen bei der BNA einreichen.