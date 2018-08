Familientag auf dem Kaarster Tuppenhof

Vorst Beim Familientag auf dem historischen Bauernhof standen Angebote für Kinder im Mittelpunkt.

Bei allerbestem Sommerwetter fand am Sonntag der fast schon traditionelle Familientag auf dem Tuppenhof statt. Vielleicht war das Wetter zu gut, denn die Resonanz hielt sich anfangs in Grenzen. Dafür hatte jede Familie wesentlich mehr Platz als in jedem Freibad, und der Tuppenhof bot längst nicht nur für Sonnenanbeter etwas. Am Ende waren aber auch die veranstalter zufrieden. Sie zählten etwa 120 Kinder und kamen – Angehörige mitgerechnet – auf etwa 400 Besucher.