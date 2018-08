Feuerwehr Kaarst warnt vor Brandgefahr trotz Regen

Kaarst Die Feuerwehr musste am Wochenende einen Brand löschen, der durch eine Zigarettenkippe entstanden war. Trotz des Regens warnen die Einsatzkräfte davor, brennende Zigaretten wegzuwerfen. Der Boden ist zu trocken.

Ein Mann sitzt auf dem Balkon seiner Mietwohnung an der Martinusstraße, raucht eine Zigarette und drückt diese in der Erde seines Blumenkastens aus. Er verlässt das Haus. Kurze Zeit später, um 17.37 Uhr, wird die Feuerwehr zur Martinusstraße gerufen. Aufmerksame Passanten haben sie alarmiert, weil ein Blumenkasten im zweiten Obergeschoss brennt, genau wie die Wiese vor dem Haus. So geschehen am Freitag, 11. August.