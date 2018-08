Experte Harry Abraham rät dazu, Wespen zu akzeptieren.

Kaarst Experte Harry Abraham rät dazu, sich mit der Natur zu arrangieren. Im Herbst seien die Tiere fort.

Derzeit schwirren sie wieder hektisch auf den Balkonen und in den Gärten der Stadt umher: Zahlreiche Wespen sind unterwegs und versetzen so manchen Kaarster in Panik. Es ist sogar die Rede von einer Wespenplage, aber stimmt das? „Es gibt in diesem Jahr auf jeden Fall mehr Wespen“, sagt Harry Abraham, Experte für Bienen und Wespen. Das liege an den anhaltend hohen Temperaturen, bei denen die Tiere sich prächtig entwickeln. Denn Wespen brauchen warme Temperaturen. Was ihnen allerdings zu schaffen macht, ist die „brutale Trockenheit“, wie Abraham sagt. „Dadurch versuchen die Tiere, in Gebiete zu kommen, wo Wasser ist.“ Da in der freien Natur kaum noch Pfützen zu finden seien, würden sie vermehrt Wohnsiedlungen anfliegen. „Die Menschen wässern ihre Pflanzen, es gibt Teiche oder Wasserschälchen für Vögel.“