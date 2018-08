Irmgard Heuschen hat Alkoholsucht überwunden und hilft nun anderen

Büttgen Irmgard Heuschen war selbst alkoholabhängig, hat aber den Weg aus der Sucht gefunden. Nun leitet sie selbst eine Gruppe für suchtkranke Menschen.

Alkohol war ihr Tröster. Er half ihr, den schwer krebskranken Vater zu pflegen und es allen in ihrer Umgebung gut gehen zu lassen. Nur ihr selbst nicht: Irmgard Heuschen glitt schleichend in die Alkoholsucht ab. Durch ihn kam sie zur Ruhe und blendete den Stress aus. „Ich habe mich damals total unter Druck gesetzt – nicht meine Umgebung“, betont die 64-jährige gelernte Erzieherin.

Die Vollendung des 50. Lebensjahres brachte die Wende: So wollte sie nicht weitermachen, denn dann würde sie den nächsten runden Geburtstag nicht mehr erleben. Die entscheidende Erkenntnis: Sie ist alkoholkrank und darf nie wieder einen Tropfen zu sich nehmen. „Ich habe mich für das Leben entschieden“, sagt die Büttgerin schlicht. Wie gut sie das bewältigt hat, wird beim Gespräch in ihrem gepflegten Garten deutlich. Die Mutter eines Sohnes ruht heute in sich. Nach einer Entgiftung nahm sie regelmäßig an einer Selbsthilfegruppe der Caritas teil. Zwei Jahre später ermunterte sie die Leiterin, die Treffen selbst zu übernehmen – seit Mai 2006 leitet Heuschen die Zusammenkünfte nun ehrenamtlich.

2015 löste sich die Gruppe aus dem Caritasverband und ist seitdem als „Freie Selbsthilfegruppe für Suchtkranke und Angehörige Kaarst“ aktiv. Irmgard Heuschen gibt das zurück, was sie selbst an Unterstützung erfahren hat. „Wir helfen jedem“, erklärt sie. Jeden Donnerstag finden hintereinander zwei Treffen in der Seniorenstube der evangelischen Lukaskirche in Holzbüttgen statt, zu denen bis zu dreißig Personen kommen. „Wir sind sehr froh, dass uns die Gemeinde liebevoll aufgenommen hat – wir brauchen auch nichts zu bezahlen“, ist Heuschen dankbar. Bei den Treffen gibt es Wasser, Kaffee und viele Gespräche. Jedem werde so viel Zeit eingeräumt, wie er brauche. Es kommen sowohl trockene wie auch noch aktive Alkoholiker. Heuschen zeigt ihnen Wege, die sie gehen können – dazu gehört zum Beispiel eine neue Tagesstruktur. Auch gemeinsame Freizeitaktivitäten stehen auf dem Programm.