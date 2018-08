Unternehmensgründer aus Kaarst setzt auf Insekten

Kaarst Felix Bierholz hat eine Hundekost auf den Markt gebracht, die dem Vierbeiner schmeckt und die Umwelt schont.

„Das Hundefutter der Zukunft kommt aus Kaarst“, ist sich Felix Bierholz sicher. Und der 24-Jährige steht mit dieser Meinung nicht allein da: Der Existenzgründer hat nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften in Bochum eine Geschäftsidee entwickelt, die ihm ein Stipendium eingebracht hat inklusive eines Büros in Bochum. Der Ur-Kaarster, der im Gegensatz zu seinem Vater Christoph und seinem Onkel Thomas, die als Architekten arbeiten, nie daran gedacht, in deren Fußstapfen zu treten, verkauft seit einigen Monaten ein Hundefutter, das dem Vierbeiner bekommt und schmeckt – und die Umwelt schont. Das Besondere daran ist der Insektenanteil von 30 Prozent.

„Die Vereinten Nationen haben bereits 2013 einen Bericht veröffentlicht, in dem sie darauf hinweisen, dass Insekten für Menschen eine gute Proteinquelle sind und dass so die Umwelt geschont wird“, sagt Felix Bierholz. Er wirbt in einem Flyer damit, dass der Umwelt mit jeder Fütterung ein Wasserverbrauch im Umfang von sieben Badewannen-Füllungen erspart bleibt. Und er weiß, dass sein Futter gesünder für die Vierbeiner ist als das, was derzeit so gefüttert wird. Einige Gründe: Die Larven der Schwarzen Soldatenfliege, die eigens in Farmen gezüchtet werden, haben einen besonders hohen Proteingehalt und ein Nährstoffprofil, das sich sehr gut für Hunde eignet. Außerdem enthält dieses Futter keinerlei Rückstände von Antibiotika.