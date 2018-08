Pedelec-Kursus: Autofahrer ausdrücklich  erwünscht

Kaarst Die Seniorenbeirätin Renate Dübbers erhofft sich durch die Teilnahme von Auto- und Radfahrern mehr Verständnis für den jeweils anderen.

Die Seniorenbeirätin der Stadt Kaarst, Renate Dübbers, lädt am Dienstag, 28. August, um 14.30 Uhr zu einem kostenlosen, theoretischen Teil des Fahrrad-Pedelec-E-Bike-Kurses mit der Polizei in die Feuerwache Kaarst, Erftstraße 50, ein (wir berichteten). Nun bittet Dübbers ausdrücklich darum, dass auch Autofahrer an diesem Kursus teilnehmen.