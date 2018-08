Neues Modegeschäft für Frauen in Kaarst

Kaarst Wo im Maubiscenter bisher das Schuhstübchen war, hat jetzt Regina Block ihr Damenmodegeschäft „Filou“ eröffnet.

Inhaberin Regina Block strahlte Zufriedenheit aus. „Es ist mein drittes Geschäft neben den Standorten Korschenbroich und Mönchengladbach“, erzählte die 52-Jährige. Die gelernte Schneidermeisterin durchlief nach ihrer Ausbildung diverse Weiterbildungsmaßnahmen und sammelte Erfahrungen im Einzelhandel, bevor sie im Alter von 23 Jahren den Sprung in die Selbstständigkeit wagte. Mit 18 Quadratmetern fing sie in Korschenbroich an – inzwischen ist die Fläche auf 150 angewachsen. „Dort feiere ich 2019 mein dreißigjähriges Jubiläum. In Mönchengladbach besteht das Geschäft seit sieben Jahren“, sagte sie. Und mit einem weiteren wird sie in fünf Wochen in Nettetal-Kaldenkirchen präsent sein. Nun hofft sie auf gute Unterstützung der Kaarsterinnen, denn Mode sei ihre Leidenschaft.