Kapazitätserweiterung am Flughafen Düsseldorf : Fluglärm-Gegner aus Kaarst drohen mit Klage

Kapazitätserweiterung am Flughafen Düsseldorf

Kaarst Der Verein „Kaarster gegen Fluglärm e.V.“ rechnet noch in diesem Jahr mit einer Entscheidung über die Kapazitätserweiterung am Düsseldorfer Flughafen. Sollte diese kommen, droht der Verein mit rechtlichen Schritten.

Der Flughafen Düsseldorf hatte am 16. Februar 2015 beim NRW-Verkehrsministerium beantragt, die Zahl der Flugbewegungen in der Stunde von 45 auf künftig 60 Flüge zu erhöhen und eine größere Flexibilität bei der Belegung der beiden Landebahnen zu genehmigen. Gegen diese Pläne haben mehrere Kommunen – unter anderem auch die Stadt Kaarst und mit ihr rund 6200 Bürger – im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens Einwendungen erhoben.

Die Sorge: Die ohnehin schon hohe Lärmbelastung über Kaarst würde weiter steigen. Wie die Kaarster Fluglärminitiative nun aus dem Verkehrsministerium erfahren hat, ist noch in diesem Jahr mit einer Entscheidung des Ministers über den Antrag des Flughafens zu rechnen. Vor diesem Hintergrund hat Werner Kindsmüller, Vorsitzender des Vereins „Kaarster gegen Fluglärm“, erneut an NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst appelliert, den Antrag abzulehnen. „Aus unserer Sicht kann es nur eine umfassende Ablehnung des Antrags geben. Es gibt für eine Erweiterung der Flugbewegungen heute eine noch geringere Rechtfertigung als vor sechs Jahren“, erklärt Kindsmüller in einer Stellungnahme des Vereins.