Ratingen Marketing : Erster Feierabendmarkt soll im Juni starten

Getränke unterschiedlichster Art sollen auch auf dem Feierabendmarkt ausgeschenkt werden. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Ratingen Die geplante Premiere im vergangenen Jahr musste wegen Corona ausfallen. Jetzt hoffen Ratingen Marketing und die Händler auf den Sommer.

(jün) Der Feierabendmarkt in der Ratinger Innenstadt sollte eigentlich schon im vergangenen Jahr Premiere feiern. Doch dann kam Corona dazwischen. In diesem Jahr soll es endlich klappen, vorausgesetzt die Corona-Schutzverordnungen lassen es in diesem Sommer zu.

Mit der neuen Veranstaltungsreihe lädt die Ratingen Marketing GmbH (RMG) bis September immer am dritten Freitag des Monats, in der Zeit von 16 bis 21 Uhr dazu ein, gemeinsam mit internationalen Streetfood-Köstlichkeiten, kühlen Getränken und entspannter Musik das Wochenende einzuläuten. Der erste Ratinger Feierabendmarkt soll am Freitag, 18. Juni,

stattfinden.Hierbei soll es sich nicht um einen Wochenmarkt am Abend, sondern mehr um ein Streetfood-Event handeln, bei dem die RMG in Kooperation mit den örtlichen Gastronomen und ergänzt durch ausgefallene Streetfood-Angebote sowie Spezialitäten zum sommerlichen Wochenendauftakt in die Innenstadt einlädt.

Gastronomen aus ganz Ratingen bekommen die Möglichkeit, sich mit ihren modernen und außergewöhnlichen Speisen auf dem Marktplatz zu präsentieren. Interessierte Ratinger Gastronomen und auch Streetfood-Anbieter aus der Region können sich direkt unter info@rmg-ratingen.de an die RMG wenden. Zudem ist gemeinsam mit dem Einzelhandel in der Ratinger Innenstadt ein Late-Night-Shopping geplant. Die weiteren Termine für den Feierabendmarkt: Freitag, 16. Juli, 16 bis 21 Uhr, Freitag 20.August, 17 bis 23 Uhr, integriert in das RatingenFestival, und Freitag 17. September, 16 bis 21 Uhr.