Ratinger Touren : Mit dem Heimatverein die Stadt entdecken

Ratingen Der Vorsitzende Michael Lumer bietet drei besondere Führungen an – unter Corona-Regeln.

Samstag, 7. August, 14 Uhr, Radtour über den Ratinger Kunstweg: Zur europäischen Gartenschau 2002 wurde in Ratingen ein Kunstweg mit zehn spannenden und abwechslungsreichen Stationen zwischen Parkplatz Steinkothen im Angertal und der Stadtgrenze nach Düsseldorf im Erholungsgebiet Volkerdey geschaffen. Mit dem Fahrrad ist diese unvergleichlich schöne Strecke an einem Nachmittag (etwa drei bis dreieinhalb Stunden) zu erfahren. In Zusammenarbeit mit dem Museum der Stadt bietet Michael Lumer, der erste Vorsitzende des Heimatvereins, wieder diese geführte Tour an, bei der er Kunstwerke und Künstler, aber auch Natur und Kunstschätze vorstellen wird. Treffpunkt: Parkplatz Blauer See, Teilnehmerentgelt: vier Euro pro Person, Anmeldung erforderlich.