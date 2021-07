Ratinger Kultur : Auftakt für die Sommerbühne

Ratingen Die Seeterrasse an der Stadthalle ist ein schöner Veranstaltungsort.

Schade, dass die Seeterrasse an der Stadthalle für kulturelle Veranstaltungen so selten genutzt wird. Das dachten sich wohl viele Gäste, die zum Auftakt der Reihe „Sommerbühne an der Seeterrasse“ am Donnerstagabend zugegen waren. Endlich konnte es wieder losgehen. Und das Wetter spielte erfreulicherweise auch mit.