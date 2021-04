Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Drei neue Todesfälle und 116 Neuinfektionen

Kreis Mettmann Um knapp 250 höher als vor einer Woche liegt die Zahl der an Covid19 Erkrankten. Der Kreis meldet drei neue Todesfälle und 116 Neuinfektionen. Die Inzidenz bleibt fast unverändert hoch.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 1332 Infizierte, 5 weniger als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 128 (+21; 27 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Haan 67 (+7; 10 neu, 2 genesen), in Heiligenhaus 60 (+1; 8 neu, 7 genesen), in Hilden 114 (-7; 5 neu, 11 genesen), in Langenfeld 168 (+3; 23 neu, 20 genesen), in Mettmann 165 (-22; 7 neu, 28 genesen), in Monheim 124 (+7; 14 neu, 7 genesen), in Ratingen 269 (-1; 10 neu, 10 genesen), in Velbert 187 (-9; 12 neu, 21 genesen) und in Wülfrath 50 (-5; 5 genesen).