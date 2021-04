Tatverdächtige flüchtig : Zeugin verhindert Taschendiebstahl in Büttgen

Büttgen Durch das Anschreien des Tatverdächtigen hat eine 36 Jahre alte Frau aus Viersen einen Taschendiebstahl an einer 76-Jährigen in Büttgen verhindert. Die Täter sind flüchtig.

Eine 76 Jahre alte Frau hatte am Montag Glück im Unglück. Sie war in das Visier von mutmaßlichen Taschendieben geraten, die ihr nach ihrem Einkauf folgten und ihre Geldbörse entwenden wollten. Das berichtet die Polizei.

Die Seniorin schob ihr Fahrrad die Straße „Am Rathausplatz“ in Büttgen in Richtung Novesiastraße entlang, als einer der Täter ihre Handtasche griff. Eine 36-jährige Viersenerin beobachtete den Diebstahl und schrie die Männer an, dass sie der Dame ihr Portemonnaie wiedergeben sollen. Der Verdächtige, der die Geldbörse in der Hand hielt, kam der Aufforderung tatsächlich nach. Die 76-Jährige hatte von dem Vorfall zunächst nichts mitbekommen. Das Duo entfernte sich daraufhin in Richtung Berliner Platz. Durch weitere Zeugenaussagen stellte sich heraus, dass die beiden Männer der 76-Jährigen bereits seit ihrem Einkauf in einem Supermarkt gefolgt waren.