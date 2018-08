Finanzminister Lutz Lienenkämper zu Gast in Kaarst

Kaarst Lutz Lienenkämper, der Finanzminister des Landes NRW, hat auf dem Blauen NGZ-Sofa über seine Arbeit als Landespolitiker gesprochen, sich aber auch zu Kaarster Themen wie dem Konverter geäußert.

Als der NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper, der zugleich Vorsitzender der CDU im Rhein-Kreis Neuss ist, am Dienstagabend in der Raiffeisenbank auf dem Blauen NGZ-Sofa saß, waren alle Stühle besetzt, etliche Besucher mussten sich mit einem Stehplatz begnügen. NGZ -Chefreporter Ludger Baten sprach ortspezifische Themen wie den geplanten Konverter an, es ging aber immer wieder auch um den Landeshaushalt. Lienenkämper geht davon aus, dass künftig keine neuen Kredite mehr aufgenommen werden müssen. Haushaltsüberschüsse – für 2020 ist nach konservativen Schätzungen mit rund einer Milliarde Euro zu rechnen – sollen nur zum Teil zur Rückzahlung der Kredite verwendet werden.

Gegen den Neusser Schützenpräsidenten wird derzeit wegen möglicher Steuervergehen ermittelt. „Ich hätte trotz dieser Ermittlungen eine Einladung zum Schützenfest angenommen, aber ich mache um diese Zeit Urlaub in Portugal“, erklärte der Finanzminister. Baten wollte wissen, ob er wie seine Amtsvorgänger CDs mit den Namen von Steuersündern kaufen werde – „immerhin hat Minister Karl-Josef Laumann ja mal gesagt, diese Käufe seien eines Rechtsstaats nicht würdig“, gab Baten zu bedenken. Lienenkämper gab keine klare Antwort. Deutlicher wurde er, als er auf die Frage antworten musste, was ein Finanzminister in einem so großen Bundesland denn können müsse: „Er muss ausgleichen können, Gerechtigkeit walten lassen – und gute Nerven haben“, lautete die Antwort.