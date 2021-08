Hückeswagen/Radevormwald vor der Bundestagswahl : Zwei Hückeswagener wollen in den Bundestag

Zwei Hückeswagener wollen in den Bundestag

Hückeswagen/Oberberg Jörg von Polheim (FDP) will nach 2012/13 wieder nach berlin, Phillip Ernst Wüster (Die Linke) nimmt am 26. September den ersten Anlauf.

In 53 Tagen, am 26. September, wird ein neuer Bundestag gewählt. Um ein Direktmandat im Wahlkreis Oberberg mit Hückeswagen und Radevormwald gehen neun Bewerber ins Rennen, wie Jessica Schöler von der Pressestelle der Kreisverwaltung mitteilte. Am Montag war die Beschwerdefrist gegen die Zulassung eines Kreiswahlvorschlags abgelaufen, Beschwerden wurden keine eingereicht. Unter den neun Bewerbern sind mit Jörg von Polheim (FDP) und Philipp Ernst Wüster (Die Partei) auch zwei Hückeswagener.