Corona-Pandemie : 77-Jährige aus Radevormwald stirbt

Radevormwald/Oberberg Der Oberbergische Kreis meldet aus der Bergstadt einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Die Zahl der Fälle in der Stadt ist aber gesunken, ebenso die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis.

(s-g) Erneut meldet das Kreisgesundheitsamt einen Todesfall aus Radevormwald, der mit dem Coronavirus in Verbindung steht. Eine 77-jährige Frau ist verstorben, wie am Samstag mitgeteilt wurde. Damit sind im Oberbergischen Kreis nun 359 Menschen gestorben, die zuvor mit dem Erreger SARS CoV-2 infiziert waren.

Die Zahlen der Coronafälle in Radevormwald sind rückläufig. Am Sonntag meldete der Kreis noch 350 Personen, die positiv auf das Virus getestet sind. Am Samstag waren es noch 358 Fälle gewesen, von Freitag auf Samstag hatte es einen Rückgang der Zahlen um 113 Fälle gegeben.

In der Nachbarstadt Hückeswagen waren am Samstag 240 Menschen gemeldet worden, die positiv getestet waren, ein Rückgang um 68 Fälle im Vergleich zum Freitag. Am Sonntag meldete das Kreisgesundheitsamt aus der Schloss-Stadt 218 Fälle, ein weiterer Rückgang um 22 Fälle. In Wipperfürth waren am Samstag 367 Menschen als infiziert gemeldet worden, ein Rückgang um 50 Fälle im Vergleich zum Freitag. Am Sonntag dagegen waren die Zahlen wieder um acht Fälle angestiegen, aktuell sind somit 375 Menschen betroffen.