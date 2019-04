Komplette Stadtverwaltung trägt Kopfschmuck : Warum in Hückeswagen mit Hasenohren geheiratet wurde

Von Heike Karsten Sämtliche Verwaltungsmitarbeiter der Stadt Hückeswagen arbeiteten am Donnerstag mit Hasenohren. Sogar Standesbeamtin Ursula Thiel. Die hatte sogar Ohren für ein Brautpaar dabei.

Es war die erste und wahrscheinlich auch einzige standesamtliche Trauung, bei dem das Brautpaar wie auch die Standesbeamtin Haarreifen plüschige Hasenohren trug. Eva und Michael Konsen, die sich am Donnerstagmorgen im Trauzimmer des Schlosses das Ja-Wort gaben, schrieben somit Geschichte. Bei ihrem Eintreffen auf dem Schlossplatz überraschte Standesbeamtin Ursula Thiel das Paar mit einem blauen und einem rosa Paar Hasenohren. „Eva hatte schon gewitzelt, dass die Stadt an diesem Tag ihren Wetteinsatz einlösen muss. Dass sie selbst auch Ohren kriegt, damit hat sie nicht gerechnet“, freute sich die Verwaltungsmitarbeiterin über die gelungene Überraschung. Das Brautpaar trug es mit Humor. „Mitgefangen, mitgehangen“, sagte Eva Konsen, geborene Selbach, bevor sie sich den Haarreif auf die kunstvolle Hochsteckfrisur setzen ließ.

Die Idee zu dieser Wette war entstanden, um möglichst viele Bürger zu motivieren, sich an der Aktion „Saubere Stadt“ am vergangenen Samstag zu beteiligen. Mit Erfolg, wie Organisatorin Anja Kölsch vom Bauamt der Stadt berichtete: „Es haben sich etwa doppelt so viele Menschen beteiligt wie sonst.“ Allein am Samstag waren mehr als 200 Menschen unterwegs, um Müll an den Straßen und Plätzen aufzusammeln. Insgesamt wurden dabei mehr als 20 Kubikmeter Müll aus der Natur entfernt. Zusammen mit den über 20 privaten Sammeln, die schon am Freitag unterwegs waren, wurde die geforderte Zahl von 200 deutlich überschritten. Hinzu kamen etwa 120 Schüler und mehr als 70 Mitglieder des Hegerings, die 5000 Hektar Wald gesäubert hatten. Insgesamt waren somit mehr als 400 freiwillige Abfallsammler im Einsatz für eine saubere Stadt.