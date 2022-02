Diashow im Hückeswagener Kultur-Haus Zach : Auf eine visuelle Traumreise nach Costa Rica

Fantastische Einblicke in das Leben und die Natur von Costa Rica gibt‘s im Kultur-Haus Zach. Foto: Bobring

Hückeswagen In der Veranstaltungsreihe „Wir bringen die Welt ins Kultur-Haus Zach“ zeigt der Hückeswagener Karl-Heinz Bobring am Samstag, 26. Februar, faszinierende Fotos aus dem mittelamerikanischen Land.

Auf eine Reise nach Mittelamerika geht es am kommenden Samstag – wenn auch nur visuell. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wir bringen die Welt ins Kultur-Haus Zach“ präsentiert der Hückeswagener Karl-Heinz Bobring dann in dem Saal im oberen Island den Multivisions-Diavortrag „Costa Rica – das pure Leben“ und zeigt dabei faszinierende Einblicke in das Leben und die vielseitige Natur des faszinierenden Landes zwischen Atlantik und Pazifik.