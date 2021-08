Kobeshofener Fleischmarkt in Hückeswagen hilft : Kollegen unterstützen Kollegen

Kobeshofen Kobeshofener Fleischmarkt hilft Einsatzkräfte in der Hochwasser-Nacht und unterstützt die sponatne Hifsaktion der Kollegen für die von der Flut betroffenen Mitarbeiter.

Unterstützung gab es bereits in der Katastrophennacht, als Feuerwehrleute aus Nümbrecht und DLRG-Mitglieder in den frühen Morgenstunden bei Fleischwaren Blumberg anklopften und fragten, ob sie schon etwas zu essen kaufen könnten. „Die Kollegen haben ihnen Verpflegungspakete mitgegeben“, berichtete Iris Kniese. Kostenfrei. Auch die Hückeswagener Feuerwehrleute hatte das Unternehmen auf diese Weise unterstützt. Dafür gab es jetzt ein Dankesschreiben aus dem Südkreis „Ihre Mitarbeiter haben schnell und ohne viele Fragen zu stellen ein Paket an Würsten, Frikadellen und Senf zusammengestellt und sogar noch beim kurzen Transport zu den Fahrzeugen geholfen. Wir möchten uns im Namen aller Kräfte bei Ihnen und Ihren Mitarbeitern bedanken. So etwas ist nicht selbstverständlich und zeigt uns, dass es Menschen/Firmen gibt, die die ehrenamtliche Arbeit wertschätzen.“