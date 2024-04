Feiern in Hückeswagen Ab sofort anmelden fürs Altstadtfest

„Aber damit wirklich was in der Altstadt los ist, braucht es viele Interessierte, die Trödel, Spezialitäten und Verpflegung anbieten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Deshalb sollten sich ab sofort alle Hückeswagener sowie Verein für einen Stand auf dem Altstadtfest bewerben. Dazu muss nur ein kurzes Bewerbungsformular ausgefüllt werden.