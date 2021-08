Music-Night in Hückeswagen : Handgemachte Musik zum Wohlfühlen im Kultur-Haus

Hückeswagen Das Duo „Wandering Souls“ überzeugte mit seinen selbstgeschriebenen Songs im sanften Acoustic-Pop mit einigen Folk- und Country-Elementen. Ihre gemeinsame Geschichte klingt wie ein Märchen.

Zwei Stimmen, zwei Gitarren und ganz viel Gefühl – so erlebten die Zuhörer den Auftritt des Duos „Wandering Souls“ am Samstagabend im Kultur-Haus Zach. Seit drei Jahren stehen Lorena Manz (23) und Gerrit Witterhold (25) gemeinsam auf der Bühne. Mit im Gepäck eine Menge selbstgeschriebener Songs im sanften Acoustic-Pop mit einigen Folk- und Country-Elementen. Ihre gemeinsame Geschichte klingt wie ein Märchen, denn die beiden Songwriter lernten sich in einem Kölner Musikgeschäft kennen und merkten bald, dass einfach alles harmonierte. Mit ihren Liedtexten erzählen sie aus dem Leben – sie singen von Neuanfang, Fernbeziehung oder über die Flucht von der Großstadt in die Natur. Die natürliche Harmonie der Stimmen und der zweistimmige Gesang erzeugen Gänsehaut- und Wohlfühlmomente, von denen man einfach nicht genug bekommt. „Die Musik entspannt und ist eine schöne Abwechslung zum sonstigen Radau“, sagten die Zuschauer Andreas Ulm und Anna Otten.