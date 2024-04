Bürgersprechstunde in Hückeswagen Intensive Diskussionen über Lärmvermeidung

Der Lärm ist allgegenwärtig. Auch in einer Kleinstadt wie Hückeswagen mit seinen Naherholungsgebieten in der bergischen Natur ist es keineswegs immer und überall idyllisch und still. Gerade die ländliche Umgebung mit den vielen schönen Landstraßen laden Motorradfahrer zu Ausfahrten ein, aber auch der Verkehr auf der Bachstraße gehört dazu.