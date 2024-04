Entscheidung im Hückeswagener Stadtrat Sanitärcontainer für Löschgruppe Holte

Als vor nun 115 Jahren die Löschgruppe Holte gegründet wurde, war Feuerwehr noch reine Männersache – und das nicht nur in Holte. Das hat sich geändert, seit Jahrzehnten stehen auch Frauen im aktiven Dienst der Wehr, und es werden immer mehr. Wenig geändert hat sich mit Blick darauf allerdings in den Gerätehäusern. In der Unterkunft der Löschgruppe in Neuenholte fehlen bislang die längst auch gesetzlich vorgeschriebenen Sanitäreinrichtungen und eigenen Umkleideräume für die Feuerwehrfrauen. Nun will die Stadt das ändern und einen Container auf dem Grundstück neben dem Gerätehaus aufstellen mit Umkleide, Dusche und WC für die weiblichen Einsatzkräfte.