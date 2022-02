Kolpingsfamilie Hückeswagen feiert Online-Karneval : Vom Kinderprinz zum Professor

Robin Teders schlüpft auch für die digitale Gala-Sitzung der Kolpingsfamilie in seiner Rolle als Professor Schmidt-Lierenfeld. Der 30-Jährige will dann „referieren, raillieren und auch lamentieren“. Foto: Screenshot

Hückeswagen Bei der virtuellen Gala-Sitzung der Kolpingsfamilie am Karnevalssonntag ist Robin Teders zum dritten Mal als Professor Schmidt-Lierenfeldt zu sehen. Dann referiert er mit viel Humor über das Bergische Land in Corona-Zeiten.

Von Heike Karsten

Die Gala-Sitzung der Kolpingsfamilie ist eine feste Institution im Hückeswagener Karneval. Die vielen Fans und treuen Gäste der Veranstaltung freuen sich jedes Jahr auf die bekannten Gesichter wie das Musik-Duo „De Küttel vam Morjenstern“, den Weber vom Island, das obligatorische Männerballett und auf Heinz Pohl in seiner Paraderolle als Paul Posthorn. Seit 2020 ist mit Professor Schmidt-Lierenfeldt eine neue Kunstfigur hinzugekommen. Sie wird von dem ehemaligen Hückeswagener Robin Teders verkörpert und auch in diesem Jahr, bei der 90. Gala-Sitzung der Kolpingsfamilie, nicht fehlen. Zwar wird es zum zweiten Mal in Folge keine Präsenzveranstaltung im Saal des Kolpinghauses geben, die Aufnahmen für die Online-Sitzung auf der Internet-Plattform YouTube sind jedoch bereits im Kasten (unsere Redaktion berichtete).

Für Teders war der Auftritt vor der Kamera gar nicht so schwer wie zunächst gedacht. „Durch die vielen Videokonferenzen ist man das ja schon gewohnt“, sagt der 30-jährige Theologe. Bei seinem Auftritt steht er in Anzug, Doktorrobe, Hut und Brille am Rednerpult. „Erschreckenderweise muss ich mich für die Rolle gar nicht viel verkleiden“, verrät er lachend. Die Figur des Professors wie auch der Name sind aus einer Laune heraus entstanden. Ein wenig erinnert der Name an Loriots berühmte Figur des Herrn Müller-Lüdenscheidt, der mit Dr. Klöbner in einer Hotelbadewanne sitzt und eine Gummienten schwimmen lässt.

Info Kolpings Gala-Sitzung auf YouTube Was Zum 90. Mal geht die „große alte Dame“ des Hückeswagener Karnevals über die Bühne. Wie Zum zweiten Mal in Folge wird die Ausgabe coronabedingt nur im Internet auf der Video-Plattform YouTube stattfinden. Wann Freigeschaltet wird die Sitzung am Sonntag, 27. Februar, um 20.11 Uhr. Wo Entweder per Direktlink (https://youtu.be/Lxt_Q-rlIxQ) oder auf dem YouTube-Kanal der Kolpingsfamilie Hückeswagen.

„Ich habe gegrübelt, was zu mir passen würde“, sagt Teders. Mit Professoren kennt er sich aus, immerhin hat er mehrere Jahre Theologie studiert und arbeitet heute als Referent für Katechese im Generalvikariat der katholischen Kirche in Köln. Dass der ehemalige Hückeswagener auch akademisch mit Vorträgen zur Anthropologie unterwegs ist, kann man beinahe als Überschneidung zur selbst erdachten Kunstfigur werten.

Die karnevalistische Karriere von Robin Teders hat schon „vor gefühlt 100 Jahren“ begonnen, als er 2000 als Kinder-Karnevalsprinz beim Hückeswagener Rosenmontagszug „Rä-Te-Ma-Teng“ auf dem Prinzenwagen gestanden und Kamelle unters närrische Volk verteilt hatte. „Seitdem habe ich keine Gala-Sitzung ausgelassen“, berichtet der 30-Jährige. Seinen vorübergehenden Ausflug in die Hochburg des Karnevals kann man unter dem Motto „Erfahrung sammeln“ einsortieren und verzeihen. Hatte Teders doch mit dem Musikkorps Schwarz-Rot Köln an Sitzung und Umzügen teilgenommen. „Das war teilweise aber auch sehr anstrengend“, schildert er rückblickend.

In diesem Jahr wird Teders in seiner Heimatstadt als Professor Schmidt-Lierenfeldt zum Thema „Das Bergische Land in Krisenzeiten“ mit historischem und aktuellem Bezug referieren, raillieren und auch lamentieren. Mehr verraten will der Karnevalist nicht, immerhin sollen sich möglichst viele Jecken von der Online-Galasitzung unterhalten und überraschen lassen. Nur so viel sei gesagt: „Es wird lustig.“ Die ersten Ideen zu seiner Rede hat das Mitglied der Kolpingsfamilie schon Anfang des Jahres gesammelt und sie mit aktuellen Themen ergänzt. „Da Corona das öffentliche Leben einschränkt, haben sich nicht so viele aktuelle Anekdoten angesammelt wie sonst“, gesteht Schmidt-Lierenfeldt ... äh.... Teders.

Durch die Familie ist der 30-Jährige schon per se in „Sippenhaft“ genommen: Sein Vater Stephan ist Vorsitzender der Kolpingsfamilie und steht selbst seit vielen Jahren als lebendiges „Weberdenkmal“ aus dem Island auf der Bühne, Mutter Martina war langjährige Sitzungspräsidentin der kfd-Frauensitzung. Auch die Geschwister sind im Karneval mit Musikinstrumenten und an der Technik aktiv.