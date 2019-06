Turnerbund Hückeswagen : Stadtmeister im Tischtennis gesucht

Etwa 200 Erwachsene und Jugendliche werden am kommenden Pfingst-Wochenende zur 71. Tischtennis-Stadtmeisterschaft des TBH in der Mehrzweckhalle erwartet. Foto: Dörner, Hans (hdo)

Die Mehrzweckhalle im Brunsbachtal ist am Wochenende wieder das Mekka der nordrhein-westfälischen Tischtennisspieler. Denn über Pfingsten veranstaltet der Turnerbund (TBH) bereits zum 71. Mal seine Stadtmeisterschaft, die seit einigen Jahren zu Ehren der 2007 gestorbenen Tischtennis-Ikone des TBH, Gerd Heß, ausgetragen wird. „Wir erwarten um die 200 Teilnehmer“, berichtet Armin Bilz vom Veranstalter. Bei den Stadtmeisterschaften des TBH handelt es sich um eines der ältesten Tischtennisturniere Deutschlands.

Los geht’s am Samstag, 8. Juni, 11 Uhr, mit den Spielen der Jungen und Mädchen A1, danach werden die Wettbewerbe der Herren/Damen E, B und D ausgetragen. Am Pfingstsonntag, 9. Juni, geht’s um 9 Uhr mit den Jungen und Mädchen A2 weiter, es folgen die Wettbewerbe der Herren/Damen A und F, der Damen und im Mixed. Die Stadtmeisterschaften enden dann mit den Wettbewerben der Damen und Herren C, deren Spiele um 15 Uhr beginnen.