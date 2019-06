Stadtbücherei : Bibliothek bekommt PC-Arbeitsplätze

Die alte Tuchmachervilla an der Friedrichstraße kann für den Freundeskreis gerne noch lange Standort der Stadtbibliothek sein. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Der Freundeskreis der Stadtbibliothek nimmt die positiven Signale aus der Stadtverwaltung zum Standort an der Friedrichsstraße zum Anlass für eine größere Investition. Zwei PCs sollen noch in diesem Jahr angeschafft werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Das Signal, das den Freundeskreis der Stadtbibliothek aus der Stadtverwaltung erreichte, war so positiv, dass der Vorstand sich entschlossen hat, Geld in die Hand zu nehmen. „Wir haben die Signale so verstanden, dass der jetzige Standort unserer Stadtbibliothek in der Villa an der Friedrichstraße auch für die Stadtverwaltung alternativlos ist“, sagt Dr. Axel Bornkessel. Das habe den Freundeskreis sehr gefreut. Schließlich sei immer wieder laut über die Zukunft der Stadtbibliothek nachgedacht worden.

Dazu käme nun eine gut gefüllte Kasse des Freundeskreises, wie der Vorsitzende Dr. Rainer Hartmann versichert: „Wir haben viele Sponsoren, die Geld einbringen. Aber auch die Spenden aus dem Reparaturcafé und der Bürgerstiftung der Sparkasse haben dafür gesorgt, dass wir nunmehr einen fünfstelligen Betrag zur Verfügung haben.“ Damit wolle der Freundeskreis jetzt eine größere Investition finanzieren. „Wir wollen zwei komplette Arbeitsplätze mit vollausgestatteten Computern anschaffen, dazu wird es auch einen Farbdrucker geben“, berichtet Bornkessel.

Info Städtische Bücherei an der Friedrichstraße Öffnungszeiten Montag/Donnerstag von 14 bis 19 Uhr, Dienstag/Freitag von 8 bis 13 Uhr, Mittwoch geschlossen. Zudem ist jeden ersten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Kontakt Friedrichstraße 18-20, Tel. 2192 2016, E-Mail an

info@stadtbibliothek-hueckeswagen.de

Einzige Voraussetzung dafür sei, dass die Stadtverwaltung die Bibliothek mit leistungsstarkem Internet ausstatte. Daran werde in der ganzen Stadt bereits gearbeitet, unterstreicht Alexander Stehl, Leiter des Fachbereichs Bildung und Soziales bei der Stadtverwaltung. „Die Stadtbibliothek ist da auch bald dran, wir werden das mit der städtischen IT-Abteilung und dem Gebäudemanagement sehr zeitnah angehen“, sagte Stehl. Er sehe dabei vor allem das positive Signal aus dem Ausschuss für Schule, Kultur und Sport. „Da wurde sich ja vor allem für den Erhalt der Stadtbibliothek ausgesprochen“, sagt Stehl. Aus Sicht der Stadtverwaltung gebe es tatsächlich keine Alternativen in Hückeswagen. „Die alte Villa eignet sich auch hervorragend für eine Bibliothek, das wurde uns auch von der Fachstelle in Düsseldorf bestätigt“, berichtet Stehl. Das Thema werde zudem morgen, Donnerstag, in der nächsten Sitzung des Ausschusses behandelt. „Dann werden wir uns ansehen, welche Handlungsempfehlungen es gibt“, sagt Stehl.

Für den Freundeskreis sei eine gut ausgestattete Bibliothek indes eine Selbstverständlichkeit. „Weiche Standortfaktoren werden immer wichtiger, auch in der Frage, ob junge Familien in die eine oder die andere Stadt ziehen wollen“, macht Bornkessel deutlich. Zudem könne es seiner Meinung nach nicht sein, dass in einem der reichsten Länder der Welt Bibliotheken oder Schwimmbäder auf der Kippe stünden. „Wir wollen jetzt vorpreschen und auch in Richtung Stadtverwaltung sagen: Wir helfen weiterhin, auch bei der Suche nach einem Kooperationspartner für die Hückeswagener Stadtbibliothek“, sagt Bornkessel. Hartmann ergänzt: „Das Thema ,Zusammenarbeit mit Wipperfürth’ ist aber zumindest für uns vom Tisch.“