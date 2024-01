Tischtennis Michael Servaty gewinnt das „Masters“ in Neukirchen

Das S-Klasen-Turnier NEW Masters war eingebettet in das viertägige 58. Heinz-Schlupp-Gedächtnis Turnier mit insgesamt sechs Turnierklassen und insgesamt 259 Teilnehmern. „Wir sind mit dem Turnierverlauf sehr zufrieden. Es gab viel Lob von den Teilnehmern für unser ganzes Orga-Team“, sagte Jörg Ingmanns, der Vorsitzende des TTC DJK Neukirchen. Dabei gab es auch einige Erfolge für Akteure aus dem Rhein-Kreis. So sicherte sich Marcus Coenen von der DJK Holzbüttgen den Sieg in der B-Klasse (bis 1850 QTTR-Punkte). In der E-Klasse (bis 1250 Punkte) spielte sich Henning Hamacher vom Ausrichter TTC DJK Neukirchen bis ins Finale vor, in dem er dann gegen Julian Beqiri vom TTC Kaßlerfeld verlor. In der Jugendklasse U-13 (bis 900 Punkte) teilten sich Annette Hakopian (DJK Holzbüttgen) und Ole Mertens (VfR Büttgen) den dritten Platz.