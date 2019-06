Wildblumenwiesen : Ein Paradies für Insekten auf dem Dierl

Die Wildblumenwiese auf dem Dierl hatte der Bauhof im vorigen Jahr nach der Fertigstellung der Erweiterung der Montanusstraße eingesät. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Insekten-Paradiese gibt es im Stadtpark, im Brunsbachtal, nahe des Tulpenwegs in Wiehagen, an der Hauptschule und am neuen Parkplatz nahe des Bever-Damms.

Ein Traum ist das, was da auf der Grünfläche an der Montanusstraße/Ecke Hambüchener Weg derzeit blüht. Ein Traum vor allem für Bienen, Hummeln und andere Insekten, die sich momentan mit reichlich Nektar versorgen können. Die Wildblumenwiese ist im vergangenen Jahr kurz nach Fertigstellung der Erweiterung der Montanusstraße von Mitarbeitern des Bauhofs angelegt worden. „Wir haben eine fünfjährige Saat genommen“, berichtet Andreas Wohlert, der für die insgesamt sechs Wildblumenwiesen im Stadtgebiet verantwortlich ist. Weitere Insekten-Paradiese gibt es im Stadtpark, im Brunsbachtal, nahe des Tulpenwegs in Wiehagen, an der Hauptschule und am neuen Parkplatz in der Nähe des Bever-Damms. Der Bauhof hat diese Wiesen vor allem angelegt, weil sie kaum gemäht werden müssen und daher weniger arbeitsintensiv sind. Sie sind aber auch eine willkommene Nahrungsquelle für Insekten jeglicher Art.

(büba)