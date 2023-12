Tischtennis Die ersten Pokale des Jahres werden in Glehn vergeben

Da gab es eine Neuerung. Weil in der angestammten Turnhalle an der Johannes-Büchner-Straße ukrainische Flüchtlinge untergebracht waren, fand das Turnier erstmals in der Zweifachsporthalle Korschenbroich an der Pescher Straße statt. Auch für die anstehenden Turniertage müssen sich die Aktiven wieder an eine neue Halle gewöhnen. Es wird in der Zweifachsporthalle an der Pestalozzistraße in Kleinenbroich gespielt. Es bleibt abzuwarten, ob das Neujahrsturnier dort einen ähnlich großen Zuspruch erfahren wird wie im vergangenen Jahr. Damals erlebten die Organisatoren der TTSF Glehn mit 350 Starterinnen und Starter einen wahren Ansturm.