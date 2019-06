Jahreshauptversammlung : RBS – 50 Jahre jung und voller Energie

Hückeswagen Auf der Jahreshauptversammlung der Rehabilitations- und Behinderten-Sportgemeinschaft (RBS) stand noch einmal das Jubiläum im Mittelpunkt.

Mit 50 kommen Menschen in ein eher „gesetzteres“ Alter, ein Verein kann dann immer noch „piepjung“ sein – wie die Rehabilitations- und Behinderten-Sportgemeinschaft (RBS). Die war am 28. November 1968 gegründet worden und feierte ihr 50-jähriges Bestehen am 18. Mai mit einem Familienfest in der Mehrzweckhalle. „Es war ein rundum schönes und gelungenes Fest“, berichtete RBS-Vorsitzende Brigitte Thiel jetzt auf der Jahreshauptversammlung des Vereins im Hotel Kniep.

Allerdings gab es einen Wermutstropfen, fand doch zeitgleich in der Innenstadt das Maifest, der verkaufslange Samstag, der Werbegemeinschaft statt. Daher fragten Mitglieder in der Versammlung, wieso am Jubiläumstag eine auf das gleiche Publikum abzielende Veranstaltung in der Stadt angeboten worden war. Ob etwa der Vorstand die eigene Veranstaltung zu spät angemeldet hätte. Die Vorsitzende betonte, dass das leider ein Koordinierungsfehler an anderer Stelle – Stadt, Werbegemeinschaft – gewesen sei. „Unsere Veranstaltung war, da einige Termin wegen der Nutzung der Mehrzweckhalle zu beachten gewesen waren, bereits im April 2018 über den Stadtsportverband an die Stadt gemeldet worden“, betonte Brigitte Thiel. Die Mitglieder argumentierten, es müsse doch wohl in so einer kleinen Stadt nicht zu solchen Doppeltveranstaltungen kommen. Insbesondere dann nicht, wenn es sich auch noch um eine ehrenamtliche und nicht kommerzielle Veranstaltung handelte. Brigitte Thiel: „Wir haben das Beste aus der Situation gemacht, das gemeinsame Gespräch gefunden und das Bedauern der Werbegemeinschaft vernommen.“