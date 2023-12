Prävention im Langenfelder Karneval Stadt sucht Verstärkung für Hin-Gucker-Team

Wer Interesse an der Mitarbeit hat, meldet sich bis zum 26. Januar bei Katharina Schenk, Telefon: 02173 7943103, oder per Mail an katharina.schenk@langenfeld.de. Um offene Fragen zu klären und gut vorbereitet in die Karnevalssaison zu starten, gibt es ein Treffen am Dienstag, 30. Januar, um 17 Uhr, im Rathaus mit Mitarbeitenden des Jugendamts und des Ordnungsamts.