Fußball : E-Jugend des Raspo schafft’s ins Pokalfinale

Hückeswagen Auch wenn’s eine Niederlage gab, waren Spieler und Trainer dennoch zufrieden mit der gesamten Saison.

Auch wenn es am Ende nicht ganz gereicht hat, so waren die Spieler der E-Jugend des RSV 09 Hückeswagen dennoch stolz. Schließlich hatten sie das Kreispokalfinale in Pohlhausen erreicht – und waren in dem durch Darwin Knorr auch noch in Führung gegangen. Zur Halbzeit stand es 1:1, am Ende musste sich der Raspo-Nachwuchs der SG Hackenberg mit 1:3 geschlagen geben.