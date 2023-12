Nachruf Robert Zeller Breitscheid trauert um ein Urgestein

Sportlich aktiv war Robert Zeller im Fußball, auch als Jugendtrainer, im Tischtennis, Tennis, bei Radtouren und in der Leichtathletik, 1989 stieg er beim TuS auch in die erste Triathlon-Liga ein. Zehn Jahre später feierte er dann seinen größten Erfolg: In seiner fränkischen Heimat Kulmbach wurde er Deutscher Meister in der Altersklasse 60 auf der Triathlon-Langdistanz (3,8 Kilometer Schwimmen, 180 km Radfahren, 42,1 km Laufen). Weil er auf der Radstrecke gestürzt war, kam er mit einigen Schürfwunden nach etwas mehr als zwölf Stunden ins Ziel. Unsere Redaktion titelte damals: „Ich trage die Wunden voller Stolz“. Im Jahr darauf wurde Zeller Sportler des Jahres in Ratingen.