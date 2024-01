Aktion auch wieder in Nettetal Sternsinger sind nicht mehr überall willkommen

Um den 6. Januar herum, dem Festtag der Heiligen Drei Könige, gehen sie von Haus zu Haus: die Sternsinger. In zahlreiche Gruppen aufgeteilt geben sie ihren Segen und sammeln Spenden für Kinder in aller Welt. Ein Beispiel für viele: In Hinsbeck sind die Sternsinger am 5. und 6. Januar, jeweils von etwa 9 Uhr bis etwa 16 Uhr unterwegs.