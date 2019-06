Feuerwehr : Hückeswagener müssen Löschangriff aufbauen

In diesem Jahr wurde die Feuerwehr Hückeswagen von je einer Gruppe der Einheiten Holte und Herweg erfolgreich vertreten. Foto: Feurwehr Hückeswagen/Feuerwehr Hückeswagen

Hückeswagen In diesem Jahr wurde die Feuerwehr der Schloss-Stadt von je einer Gruppe der Einheiten Holte und Herweg erfolgreich vertreten.

Ihr Können stellten Feuerwehrleute aus Hückeswagen jetzt beim Kreisleistungsnachweis in Reichshof-Eckenhagen unter Beweis. In diesem Jahr wurde die Feuerwehr der Schloss-Stadt von je einer Gruppe der Einheiten Holte und Herweg erfolgreich vertreten, berichtet Pressesprecher Morton Gerhardus.

„Alle Disziplinen wurden von den 20 Teilnehmern aus Hückeswagen erfolgreich bestanden, und so konnten am Abend die verdienten Abzeichen in Empfang genommen werden“, berichtet Gerhardus. Alle Teilnehmer hätten eine Superleistung gezeigt.