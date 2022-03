Krieg in der Ukraine : Stadt ist vorbereitet auf mögliche Flüchtlinge

Hückeswagen Zahlreiche Hückeswagener haben bereits signalisiert, Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung stellen. Bei Bedarf gibt es Platz in den bisherigen Flüchtlingsheimen.

Die ersten Angebote von Hückeswagenern, die Geflüchteten aus der Ukraine ein Dach über dem Kopf bieten wollen, sind bereits bei der Stadtverwaltung eingetroffen. „Wir sammeln diese jetzt und werden bei Bedarf auch auf die Leute zukommen“, versichert der Bürgermeister. Zurzeit bestehe aber eben noch keine Veranlassung dazu. Überhaupt bittet er darum, auf weitere Wohnungsangebote zu verzichten. Denn bei Bedarf könne die Stadt zunächst aus ihren Möglichkeiten schöpfen. So sind beide Flüchtlingsheime in Scheideweg (für alleinreisende Männer) und der Ewald-Gnau-Straße (für Familien) aktuell nicht belegt.

„Außerdem hätten wir die Möglichkeit, die ehemalige Unterkunft an der Peterstraße kurzfristig zu aktivieren“, versichert Persian. Dort, in dem ehemaligen Verwaltungsgebäude von Bêché & Grohs, waren 2015 / 2016 im Zuge der großen Flüchtlingswelle Zimmer für etwa 90 Menschen eingerichtet worden. Diese Kapazität war aber nie komplett ausgenutzt worden, bestätigt der Bürgermeister. Aktuell sind die Räumlichkeiten ungenutzt.

Krieg in der Ukraine : Erste Geflüchtete in Mönchengladbach angekommen

Aktuell betreut die Stadtverwaltung in Hückeswagen 51 Geflüchtete. 19 von ihnen sind in Scheideweg, 13 an der Ewald-Gnau-Straße untergebracht. Die weiteren Personen leben in Wohnungen. Sie kommen aus 16 Ländern, darunter Afghanistan, Irak, Iran und Guinea.