Spannende Antworten für Hückeswagener Kinder : MINT-Bilderbuchbox für Bücherei

Hückeswagen Eltern und Tagesmütter können die Box ab sofort ausleihen, die das Bildungsbüro Oberberg jetzt der städtischen Bücherei an der Friedrichstraße zur Verfügung gestellt hat.

Antworten auf spannendende Fragen aus dem Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik bieten bietet die neue MINT-Bilderbuchbox, die das Bildungsbüro Oberberg jetzt mit Unterstützung der Wipperfürther Hans-Hermann-Voss-Stiftung an die Stadtbibliotheken von Hückeswagen und Nümbrecht übergeben hat. Interessierte Eltern oder Tagesmütter und Tagesväter können diese Boxen nun für ihre Kinder auszuleihen. Die Freude in Hückeswagen über die Spende ist groß: „Wir freuen uns sehr über die MINT-Bilderbuchbox. Sie ist für uns eine Bereicherung hinsichtlich des so wichtigen Themas MINT für Kinder“, versichert Alexander Stehl, Leiter des Fachbereichs Bildung und Soziales der Stadtverwaltung.