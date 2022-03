Rund um Hückeswagen : Waldwege haben schwer gelitten

Hückeswagen Die Rodungen der vorigen Monate und der viele Regen haben Spuren hinterlassen. Viele Wege-Markierungen sind mit den Bäumen verschwunden.

Nach den großflächigen Rodungen kranker Baumbestände und den damit verbundenen Holztransporten vor allem im vorigen Jahr sind zahlreiche Wanderwege in den Hückeswagener Wäldern in einem extrem schlechten Zustand und oft kaum noch zu begehen. Der viele Regen der zurückliegenden Wochen und Holzbruch durch die Stürme haben die Situation weiter verschlimmert. Jörg von Polheim (FDP) sprach das Thema jetzt in der Ratssitzung an. Seine Frage an die Verwaltung: „Ist es möglich, unter anderem die Lohnunternehmen, von denen einige aus Osteuropa kommen, um hier das Holz aus den Wäldern zu schaffen, für die Schäden an den Wegen in Regress zu nehmen ?“