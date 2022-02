Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Party-Power mit dem Duo „Das Rockgerät“

Hückeswagen Das Duo „Das Rockgerät“ liefert die besten Songs aus vielen Genres mit seinem unverwechselbaren Sound hautnah ans Publikum, heißt es in der Ankündigung.

Zwei Stimmen, zwei Gitarren sowie Ukulele, Harp und Footdrums. Das ist das Duo „Das Rockgerät“, das am Samstag, 5. März, 20 Uhr, auf der Bühne des Kultur-Haus Zach steht. Mit rockigen Hits aus vier Jahrzehnten Musikgeschichte sorgen die beiden Musiker für beste Stimmung und Party-Power pur, verspricht Stefan Noppenberger vom Trägerverein im Kultur-Haus. Das Duo „Das Rockgerät“ liefert die besten Songs aus vielen Genres mit seinem unverwechselbaren Sound hautnah ans Publikum, heißt es in der Ankündigung. Dabei klingen die zwei Jungs wie eine ganze Band. Der eine studierter Gitarrist, der andere Autodidakt und Rampensau. So spielen sie seit 2017 zusammen und begeistern seitdem ihr Publikum mit bekannten Songs aus verschiedenen Genres wie Country, Rock, Reggae, Pop, Neue Deutsche Welle sowie Rock’n’Roll und lassen die Hits der 1950er, 1960er, 1970er und 1980er Jahre wieder aufleben. So werden auch Stücke von Johnny Cash über Amy MacDonald, Westernhagen bis zu den Red Hot Chili Peppers im Programmrepertoire zu hören sein.