Coronaschutz im Oberbergischen Kreis : Impfstelle hat auch Proteinimpfstoff Novavax

Hückeswagen / Oberberg Ab sofort ist es möglich, sich in der Hückeswagener Impfstelle am Bahnhofsplatz – ebenso wie in Gummersbach und Waldbröl – mit Novavax gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Dieser neue Proteinimpfstoff, der wie Grippeimpfstoffe funktioniert, ist eine Alternative für alle, die den mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna skeptisch gegenüberstehen. „Der Oberbergische Kreis soll laut Landeserlass zunächst 2320 Impfdosen erhalten“, teilt Pressereferentin Iris Trespe mit.

Allerdings werde Novavax auch in Oberberg zunächst priorisiert verimpft. Für die Berufsgruppen, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind, sind etwa 75 Prozent der verfügbaren Dosen reserviert. Der Kreis stehe hierzu bereits im Austausch mit den betroffenen Einrichtungen, um entsprechende Angebote machen zu können, betont Iris Trespe. Weitere 20 Prozent werden für Personen reserviert, denen eine Unverträglichkeit in Bezug auf die vorhandenen mRNA-Impfstoffe ärztlich attestiert wird. Lediglich die restlichen fünf Prozent stehen der Allgemeinbevölkerung zur Verfügung.

Angeboten wird der neue Proteinimpfstoff in den drei Impfstellen nach vorheriger Terminvergabe, im Impfmobil wird das Vakzin nicht angeboten. Die Terminvergabe für die Impfstellen über www.obk.de/impfen ist laut der Pressereferentin kurzfristig angepasst worden, so dass gezielt Termine für die Impfung mit Novavax gebucht werden können. Allerdings werden sie vorerst nur entsprechend der zur Verfügung stehenden Impfstoffmengen freigeschaltet. Interessierte Bürger müssen bei der Terminvereinbarung angeben, zu welcher der drei Priorisierungsgruppen sie gehören – wer einer priorisierten Berufsgruppe angehört oder eine attestierte Unverträglichkeit hat, muss entsprechende Belege vorlegen.