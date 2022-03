Kulur-Haus Zach in Hückeswagen : Frühlingserwachen im Island

Kulur-Haus Zach in Hückeswagen

Auch beim Blumenmarkt am Sonntag, 6. März, im Kultur-Haus Zach wuerden unter anderem Orchideen präsentiert. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Mit dem Blumenmarkt beteiligt sich der Trägerverein des Kultur-Hauses Zach am Sonntag, 6. März, am Frühlingsfest der Werbegemeinschaft. Angeboten werden im oberen Island Frühlingsblüher und Orchideen.

Das sonnige Wetter ist schon auf dem richtigen Weg. „Unterstützung“ bieten will der Trägerverein des Kultur-Hauses Zach und nachhelfen beim Frühlingserwachen – und lädt für kommenden Sonntag, 6. März, 13 bis 18 Uhr, parallel zum Frühlingsfest der Werbegemeinschaft zu einem Blumenmarkt mit Café und Waffelbäckerei an die obere Islandstraße ein.

„Mit den ersten Sonnenstrahlen und den warmen Tagen beginnt eine neue Gartensaison, und dies nimmt der Trägerverein zum Anlass, auch in diesem Jahr wieder beim Frühlingsfest mit einer Aktion dabei zu sein“, kündigt Stefan Noppenberger vom Vorstand an. Die Besucher des verkaufsoffenen Sonntags sind eingeladen, sich vom sonntäglichen Bummel im Kultur-Haus Zach mit einem Kaffee oder Tee, einer frischen Waffel oder einem Stück Kuchen zu stärken und sich auf dem Blumenmarkt umzuschauen. Orchideen und blühende „Frühlingsboten“ erwarten die Gäste.

„Wir freuen uns, dass nach der Corona-Pause wieder ein Frühlingsfest in Hückeswagen stattfindet und wir wieder in Zusammenarbeit mit zwei Hückeswagener Gärtnereien ein wenig Frühling und blühende Pflanzen anbieten können“, betont Vorsitzender Detlef Bauer. „So können sich die Besucher am Sonntag ein Stück Frühling aus einer bunten Vielfalt zu ansprechenden Angeboten mit nach Hause nehmen.“