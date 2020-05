Hückeswagen : Klingelnberg-Azubi (20) produziert Rap-Songs

Hückeswagen Seit seiner Jugend interessiert sich Marco Schulte aus Olpe für Rap-Musik. Der 20-Jährige, der derzeit in Hückeswagen eine Ausbildung zum Industriekaufmann durchläuft, schreibt mittlerweile unter dem Künstlernamen Nevas eigene Songs.

Marco Schulte führt gewissermaßen ein Doppelleben. Der 20-Jährige aus Olpe absolviert derzeit eine duale Ausbildung im zweiten Lehrjahr zum Industriekaufmann – bei der Firma Klingelnberg und am Berufskolleg Hückeswagen. „Ich wusste zunächst nach dem Abi nicht, was ich machen will. Aber da mein Vater auch bei Klingelnberg arbeitet, habe ich mich dann für die Ausbildung hier in Hückeswagen entschieden“, berichtet Schulte. In seiner Freizeit macht der junge Mann jedoch ganz andere Dinge – er rappt unter dem Künstlernamen Nevas und hat bereits zwei professionell produzierte Songs veröffentlicht.

Die ersten professionellen Aufnahmen hat der 20-Jährige Anfang dieses Jahres im Tonstudio Cubetribe in Oldenburg gemacht. Die Texte sind von ihm, die Beats kauft er sich dazu – von Produzenten wie Zane98 oder Scandibeats. Herausgekommen sind dabei Songs wie die erste Single „Noblesse“, auf der ein enorm reifer Sound zu hören ist. Auch die zweite Single, „Feuer“, , geht musikalisch in die gleiche Richtung: Langsame Beats rahmen einen melancholisch dahinfließenden Rap ein, in dem Schulte über verschiedene, ihm wichtige Themen sinniert. „Rap wird ja oft mit aggressiven Themen und ebensolchem Auftreten verbunden. Damit will ich aber nichts zu tun haben. Ich habe mir irgendwann vorgenommen, genau die Musik zu machen, die ich auch selbst gerne hören möchte“, sagt der 20-Jährige. In seinen Texten beschäftigt er sich lieber mit kleinen Anekdoten und Beobachtungen aus dem Leben und dem Alltag – und das durchaus auf poetische Art und Weise: „Ich mag starke Bilder, etwa von einem Nachthimmel, und verknüpfe diese dann mit den Gedanken, die mir bei seiner Betrachtung in den Sinn kommen.“