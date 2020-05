Hückeswagener Helden in der Corona-Krise : Katholische Bücherei stillt den Lesehunger

Hans-Georg Beißel arbeitet mit seinen ehrenamtlichen Kollegen derzeit mit Mundschutz und hinter einer Acrylglaswand in der Katholischen Öffentlichen Bücherei. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Nach dem Lockdown hat nun auch die Bücherei ihre Arbeit wieder aufgenommen.

Das öffentliche Leben ist im Moment fast nirgends so, wie man es gewöhnt ist. Aber trotz der fraglos notwendigen Einschränkungen, die der Umgang mit der Corona-Pandemie nötig macht, versuchen die Menschen, in so vielen Bereichen wie möglich zumindest ein Stück Normalität zu leben. So auch in der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) der Pfarrei St. Mariä Himmelfahrt. Mitte März war die Bücherei, wie alle anderen öffentlichen Einrichtungen auch, bis auf Weiteres geschlossen worden. „Seit Ende April dürfen wir jetzt mit den entsprechenden Einschränkungen wieder geöffnet haben“, berichtet Hans-Georg Beißel, der die ehrenamtliche Arbeit in der Bücherei organisiert und zudem im Kirchenvorstand aktiv ist.

Diese Einschränkungen werden für die Besucher im Gemeindezentrum an der Weierbachstraße, gleich gegenüber der Pfarrkirche, bereits beim Betreten sichtbar. „Wir haben ein Einbahnstraßensystem eingerichtet“, erläutert Beißel. „Der Ausgang ist im Moment unser eigentlicher Notausgang – hinten raus durch den Garten. Dann haben wir zwei Räume im Gemeindezentrum als Warteräume eingerichtet, falls einmal viele Besucher gleichzeitig da sein sollten.“ Die könnten dort warten, bis die Regale mit den Zeitschriften und Büchern wieder frei seien. Beißel hat zudem die 14 ehrenamtlichen Helfer, die an den drei Terminen in der Woche im Einsatz sind, gefragt, ob sie bei der Wiedereröffnung mitziehen würden. „Bis auf zwei, die sich vom Alter her als Teil der Risikogruppe nicht sicher fühlten, haben auch alle direkt zugestimmt – und sich sehr auf den Neustart gefreut“, sagt Beißel.

Hinter einer Acrylglasscheibe, für die er selbst einen Rahmen zurechtgezimmert hat, sitzen die mit Mundschutz ausgerüsteten Helfer, wenn die Kundschaft kommt. „Dafür musste ich bis nach Köln fahren, denn in allen Baumärkten in der Umgebung gab es die Scheiben nicht mehr“, berichtet Beißel. „Die Masken sind ein bisschen lästig, aber man ist es ja vom Einkaufen her schon gewöhnt.“

Die Besucher der Bücherei würden das Angebot auch gerne wieder nutzen. „Alle halten sich an die Regeln. Und es ist schön zu sehen, dass wieder etwas Leben einkehrt“, sagt Beißel.