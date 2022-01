Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen : Klingelnberg blickt trotz Flut optimistisch zurück auf 2021

Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen

Mit der „Done-in-One“-Komplettvermessung in einem Arbeitsgang überzeugte Klingelnberg die Jury des „German Innovation Award“. Foto: Klingelnberg

Hückeswagen Das Hückeswagener Unternehmen veröffentlicht mutmachenden Rückblick auf 2021. Denn nachdem 2020 fast alle Präsenzmessen wegen der Corona-Pandemie ausgefallen waren, konnte Klingelnberg im Geschäftsjahr 2021/2022 sein Produktportfolio wieder auf einigen internationalen Messen zeigen.

Für die Hückeswagener Firma Klingelnberg war das vergangene Jahr geprägt von der Jahrhundertflut Mitte Juli. Das an der Wupper befindliche Unternehmen hatte es sehr hart getroffen. Der Schaden ging in die zweistellige Millionenhöhe. Die Produktionshallen standen hoch unter Wasser, die Maschinen waren teilweise vollkommen zerstört.

Trotzdem veröffentlicht die Firma nun einen mutmachenden Rückblick auf das Jahr 2021. Denn nachdem 2020 fast alle Präsenzmessen wegen der Corona-Pandemie ausgefallen waren, konnte Klingelnberg im Geschäftsjahr 2021/2022 sein Produktportfolio wieder auf einigen internationalen Messen zeigen – so geschehen in China, Italien und in den USA.