Die zweite Jahreshälfte 2021 im Überblick : Das passierte in Hückeswagen im Juli, August, September...

Der vierjährigen Charlotte Hörter (M.) aus Hückeswagen geht die Armut der Menschen in ihrer Stadt so sehr zu Herzen, dass sie ihr gespartes Taschengeld der Christlichen Islandtafel spendete. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Das Jahr 2021 ist das zweite Jahr mit der Corona-Pandemie gewesen. Doch es ist auch anderes passiert in diesem turbulenten Jahr: Trauriges, Aufregendes und auch viel Schönes. Ein Überblick über die Monate Juli bis Dezember.

Juli

Breitband Mitte des Jahres sind die ersten Hückeswagener Haushalte an das neue schnelle Glasfasernetz angeschlossen worden. Jetzt klappt es endlich mit dem problemlosen Surfen im Internet.

Kaffee Die Hückeswagener Kaffee-Importeure, die Familie Pfeiffer aus Oberdorp, will im ehemaligen Vereinsheim Scheideweg eine Kaffee-Manufaktur eröffnen.

KiWie Im Café KiWie am Drosselweg kann Mitte Juli das Flüchtlingscafé der Evangelischen Kirchengemeinde wieder den Betrieb aufnehmen.

Giftwolke Und als ob die Hochwasserkatastrophe im Juli nicht schon schlimm genug gewesen wäre, wird am 31. Juli eine Giftwolke bei einer Explosion im Leverkusener ChemPark freigesetzt – zum Glück kommt die giftige Luft nicht bis in die Schloss-Stadt, obwohl sie sich zunächst schon in Richtung Bergisches Land aufmacht.

August

Wechsel Norbert Heider, langjähriges FaB-Mitglied und Ratsherr im Hückeswagener Stadtrat, ist nach Querelen mit dem Fraktionsvorstand zur SPD gewechselt.

Chor Die Kantorei der Evangelischen Kirchengemeinde Hückeswagen wird nach 120 Jahren aufgelöst. Eine offene Gesangsgruppe mit dem Namen „Sonntags um 10“ ist seitdem die Nachfolgerin.

THW Das Hückeswagener Technische Hilfswerk (THW) war nicht nur in der Flutnacht in der Schloss-Stadt im Dauereinsatz. Danach ging es zur Unterstützung der Kameraden nach Jülich und Swisttal.

BEW Die Büros des örtlichen Energieversorgers mit Hauptsitz in Wipperfürth waren lange Jahre im Neubau im Glaspalast untergebracht. Nach gut 20 Jahren kehren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun an den alten Standort an der Bahnhofsstraße zurück.

September

Video Der Kölner Rapper Percy Bond dreht zusammen mit dem Remscheider Filmemacher Devid Gaus an der Friedenskapelle in Voßhagen und an der Bever-Talsperre ein Musikvideo.

Einbruch Hohen Sachschaden gibt es bei Optiker Bernd Lammert Anfang September. In sein Geschäft an der Bahnhofstraße wurde in der Nacht auf den 9. September mit brachialer Gewalt eingebrochen. Die Täter werden auf ihrer Flucht auf dem Fahrrad im Brunsbachtal gefasst.

Spende Eine Vierjährige aus Hückeswagen geht die Armut der Menschen in ihrer Stadt so sehr zu Herzen, dass sie ihr gespartes Taschengeld der Christlichen Islandtafel spenden möchte.

Fest Ein „Besser-als-Nix“-Fest ist am zweiten Septemberwochenende als Ersatz für das erneut ausgefallene Altstadtfest ein großer Erfolg. Die Resonanz ist überaus positiv.

Oktober

Stadt Die Hückeswagener Stadtverwaltung sucht einen Klimaschutzmanager, die Bewerbungsfrist endet Anfang Oktober.

Flüchtlinge Nach sechs Jahren seit 2015 zieht die Bürgergruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“ im Kultur-Haus Zach mit vielen Gästen ein insgesamt positives Fazit der Flüchtlingsarbeit in Hückeswagen.

Kultur Auch wenn wegen Corona keine große Feier möglich ist, blicken die Mitglieder des Trägervereins sehr zufrieden auf zehn Jahre Kultur-Haus Zach an der Islandtafel zurück.

Grundstein Beim Anbau der Awo-Kindertagesstätte auf dem Dierl wird Ende Oktober der Grundstein gelegt. Im August 2022 soll der größte Awo-Kindergarten in Rhein-Oberberg in Hückeswagen in Betrieb genommen werden.

November

Bürgerpreis Die Hospizgruppe „Die Weggefährten“ bekommt von der FDP den Liberalen Bürgerpreis verliehen. Die Laudatio hält Nicole Westig, pflegepolitische Sprecherin im ´Bundestag. Die Hauptaufgabe der „Weggefährten“ ist die Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen in Hückeswagen sowie deren Angehörigen – unabhängig von Konfession und Herkunft.

Schließung Der Automobilzulieferer FKN Sinter Metals kündigt für Ende 2022 das Ende des Hückeswagener Werks an.

Aktion Der Bürgerbusverein will neue Mitfahrer gewinnen. Im Zuge einer zweiwöchigen Schnupperaktion können Interessierte den Bürgerbus kostenlos nutzen.

Jubiläumswald Im an der K 1 gelegenen Waldstück wird der Jubiläumswald mit von Bürgern gekauften Pflanzen angelegt. Das Projekt wird von CDU, Bündnis 90/Die Grünen und Die Partei ins Leben gerufen.

Dezember

Wupperauen Nach der Flutkatastrophe und den damit einhergehenden Ölverschmutzungen auch in den Wupperauen, werden die Auen Anfang Dezember als unbedenklich wieder freigegeben.

Gestorben Der Unternehmer und Mitbegründer des Bergischen Berufskollegs, Harald Pflitsch, stirbt mit 75 Jahren. Im Juli 2018 war dem langjährigen geschäftsführenden Gesellschafter der Firma Pflitsch die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen worden.

Straße Die Firma Klingelnberg baut derzeit im Gewerbegebiet West 2 eine neue Produktionshalle. Dort wird es dann eine Gustav-Adolf-Klingelnberg-Straße geben.