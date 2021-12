Jahresrückblick in Neukirchen-Vluyn und Rheurdt : Das war 2021

In kleinen Gruppen und überwiegend an der frischen Luft wurde der Stadtgeburtstag in Neukirchen-Vluyn im Sommer gefeiert. Die Outdoor-Ausstellung „Land der Flunen“ wurde im Juni eröffnet. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn/Rheurdt Wie überall auf der Welt war auch in Neukirchen-Vluyn und Rheurdt das Jahr 2021 durch die Corona-Pandemie geprägt. Aber in beiden Ortschaften es gab auch Grund zu feiern.

Und auch in Rheurdt gab es Grund zum Feiern: Der neue Kunstrasenplatz wurde im März offiziell an die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen übergeben. Außerdem konnten gleich zwei Großprojekte auf den Weg gebracht werden: Der Spatenstich für das Haus des Sports sowie für das neue Feuerwehrgerätehaus wurden vollzogen. Beide Projekte zählen zu den größten des Ökodorfs in den 2020er Jahren. Auch in Neukirchen-Vluyn wurde und wird gebaut. Nach nur 15 Monaten Bauzeit ging Anfang November die Sporthalle an der Jahnstraße in Betrieb. Dieses Ereignis wurde herbei gesehnt, da die Sporthalle am Julius-Stursberg-Gymnasium nach einem Starkregenereignis seit Ende Juni nicht mehr nutzbar ist.